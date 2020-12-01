هلع وصرخات هستيرية في سيارة منطلقة على طريق والسبب عنكبوت|شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد رد فعل مجموعة من الفتيات لحظة اكتشافهن وجود عنكبوت كبير الحجم من فصيلة "Huntsman spiders" أو " العناكب الصيادة "، وهي فصيلة غير سامة، داخل سيارتهن، حيث كان يزحف على السقف الداخلي للسيارة في مشهد دوت صرخاتهن إثره، وتحولت بذلك ما كانت من المفترض أن تكون جولة ترفيهية إلى كابوس.





وكان الفيديو الذي يوثق تفاصيل هذه التجربة قد نُشر على تطبيق "تيك توك" خلال هذا الأسبوع، ويظهر فيه أربع فتيات برفقتهن شاب داخل سيارة خلال جولة على طول ساحل منطقة "مولالو" ضاحية مدينة "بيرث" الأسترالية، حيث كانوا يصورون أنفسهم أثناء استماعهم للموسيقى والتجول بالسيارة، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب في غضون لحظات، وذلك بعد أن انتبهت إحدى الفتيات، والتي كانت جالسة على المقعد الخلفي إلى وجود عنكبوت ضخم يزحف على السقف قرب رأسها مباشرة ويتحرك في اتجاه قائدة السيارة، لذا شرعت في الصراخ مذعورة؛ ولم تمض سوى لحظات حتى انتبه بقية المتواجدين بالسيارة إلى وجوده، وصرخت الفتيات بصورة هستيرية، ما عدا تلك التي كانت تتولى القيادة، والتي ظلت تسأل عن سبب ذعر البقية.





ومن الواضح أن بقية صديقاتها كن يخشين إخبارها بما يحدث خوفًا على سلامة الجميع وفي محاولة لتجنب التعرض لحادث على الطريق، خاصة وأن العنكبوت آنذاك كان فوق رأسها تمامًا، إلا أنه واصل الزحف حتى أصبح على الزجاج الأمامي للسيارة وسط صراخ الجميع؛ وعلق الشاب الذي كان متواجدًا بالسيارة آنذاك على الموقف قائلًا إنه من الأفضل ركن السيارة جانبًا في الحال.



