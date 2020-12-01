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منوعات

مفاجأة مخيفة.. فتحت باب منزلها لتجد أمامها دبًا هائل الحجم.. شاهد ما حدث

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:45 م
مفاجأة مخيفة.. فتحت
مفاجأة مخيفة.. فتحت باب منزلها لتجد أمامها دبًا هائل الحجم
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هدير علاء
كادت سيدة أمريكية من ولاية "فلوريدا" أن تفقد وعيها من شدة الخوف بعد أن فتحت باب منزلها لتجد أمامها مباشرة دبًا أسود هائل الحجم، والذي تسلل حتى وصل إلى المدخل الأمامي ودق جرس الباب أثناء محاولته استكشافه، وقد وثقت كاميرا مراقبة ملحقة بالمنزل هذه المواجهة المخيفة لحظة بلحظة.


وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للواقعة، كما تداولت مواقع إخبارية عالمية تفاصيلها خلال الساعات الماضية، حيث تبين أن الدب روع مالكة منزل بمدينة "أوفيدو" في "فلوريدا" مساء يوم الأربعاء الماضي.




وفي بداية اللقطات الخاصة بالواقعة، شوهد الدب وقد كان يقترب من الباب الأمامي، قبل أن يقف على ساقيه الخلفيتين فور وصوله للباب، وبدا الأمر وكأنه يستكشفه أو يحاول تبين ما يقبع خلفه.


وفي أعقاب ذلك، فتحت سيدة من سكان المنزل الباب وتملكت منها حالة من الهلع وعدم التصديق عندما اكتشفت أن الزائر الواقف خلف بابها هو في حقيقة الأمر دب عملاق، وسارعت بإغلاق الباب، ولحسن حظها لم يحاول الدب مهاجمتها، بل ابتعد عن المدخل إلا أنه واصل التحرك حول المنزل لوهلة وجيزة، قبل أن يمضي مبتعدًا ويختفي من مجال رصد كاميرا المراقبة تمامًا.


في الوقت ذاته، كان صوت السيدة واضحًا خلال فيديو من تسجيلات كاميرا المراقبة، حيث كانت تصرخ في ذعر وتخبر المقيمين معها بشأن الدب الذي تسلل وصولًا لمدخل البيت.


وأوضحت هذه السيدة بعد مشاركتها للقطات الخاصة بمواجهتها مع الدب عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها كانت تنتظر مندوب توصيل طلبات، إلا أنها عندما فتحت الباب بعد سماع الجرس وجدت الدب أمامها.




يشار إلى أن عدد الدببة السوداء في ولاية "فلوريدا" الأمريكية يتجاوز 4 آلاف دب، بزيادة قدرها 50 في المائة عن عام 2002، ويُنصح السكان المحليون عند مواجهة الدببة بالتراجع إلى الوراء ببطء، وتجنب التواصل البصري وعدم تقديم أي طعام لها تجنبًا لإغرائها للعودة مجددًا لنفس المكان.


يذكر أن سيدة أخرى في ولاية "فرجينيا" واجهت مفاجأة مماثلة في شهر يوليو الماضي، حيث تلقت بدورها زيارة من دب أسود عملاق تسلل إلى الفناء الخلفي المحلق بمنزلها وحصل على قيلولة سريعة في المسبح المخصص للأطفال. 
مفاجأة مخيفة.. فتحت باب منزلها لتجد أمامها دبًا هائل الحجم.. شاهد ما حدث
مفاجأة مخيفة.. فتحت باب منزلها لتجد أمامها دبًا هائل الحجم.. شاهد ما حدث
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