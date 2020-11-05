حالة هلع سيطرت على ركابها.. لحظة مطاردة دب بري لسيارة ..فيديو وصور

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة دب بري لسيارة على طريق يمر عبر إحدى الغابات الهندية متسببًا في هلع ركابها، في حين حاول قائدها الابتعاد عنه قدر الإمكان، لكن سرعان ما شرع الدب في مطاردة شاحنة أخرى مارة على الطريق.





وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه المطاردة وقعت على مقربة من بقعة شهدت مصرع شخصين جراء هجوم دب مفترس في اليوم السابق، وقد تسببت في فوضى على الطريق.









وفي بداية الفيديو المرفق، شوهد قائد السيارة أثناء تراجعه بسيارته إلى الوراء محاولًا الابتعاد عن الدب، الذي ظل يركض للحاق بالسيارة لوهلة وجيزة، قبل أن ينقض على شاحنة أخرى فور مرورها بجواره على الطريق، لكن مطاردته لهذه الشاحنة استمرت لفترة أطول بكثير من مطاردته للسيارة الأخرى، وقام بمحاولات عديدة كي يتمكن من اقتحامها.





وفي تلك الأثناء، بدأ قائد السيارة يلحق بالدب ببطء مع تصوير مطاردته للشاحنة لحظة بلحظة؛ وسُمع صوت أحد المتواجدين بالسيارة وهو يتحدث قائلًا إن الدب يحاول التسلق إلى داخل الشاحنة، معربًا عن دهشته حيال هذه التجربة المرعبة









وفي إحدى اللقطات، تمكن الدب بالفعل من التشبث بأحد إطارات السيارة لعدة ثوان وقام بمحاولة لدفع نفسها إلى داخلها، إلا أنها باءت بالفشل، وقام بمزيد من المحاولات لاقتحام الشاحنة ؛ وفي نهاية الفيديو، توقفت الشاحنة وسط الطريق، لكن من الواضح أن الدب كان فقد اهتمامه باقتحامها آنذاك ومضى مبتعدًا.



