أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة

رصدت لقطات مصورة واقعة اعتداء زوج على شريكة حياته بالضرب المبرح حتى الموت في أحد شوارع مدينة "شوزو" الواقعة شمال الصين على مرأى من العديد من المارة، الذين شهدوا ما حدث دون أن يحاول أي منهم التدخل لمساعدة الضحية التي لاقت مصيرًا مأساويًا





وانتشرت هذه اللقطات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها الرواد ملايين المرات، كما تتداولها وسائل إعلام صينية منذ يوم الأحد الماضي.





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وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام صينية، أن الاعتداء وقع بعد أن اصطدم الزوجان عن طريق الخطأ بسيارة أثناء قيادة دراجة بخارية كهربائية.





وقالت الشرطة المحلية في بيان لها إن الضحية، التي لم يشار إلى هويتها أو هوية زوجها، لقيت مصرعها صباح يوم السبت الماضي؛ واحتجزت السلطات الجاني وتقوم حاليًا بإجراء تحقيقات في القضية، ولم تتضح بعد على وجه التحديد ملابسات نشوب الخلاف بين الزوجين وتصاعده إلى اعتداء مميت









وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد شهد العشرات من المارة وقائدي السيارات والدراجات النارية هذا الاعتداء الوحشي الذي وقع على جانب الطريق، وكان من بينهم أطفال، لكنهم اكتفوا بالمشاهدة دون اتخاذ أي خطوة.





وأعرب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يُقدر بعشرات الآلاف، عن بالغ استيائهم حيال ردة الفعل المارة وتقاعسهم عن التدخل لإنقاذ الضحية، وعلق أحد الرواد قائلًا: "إنه لا يحمل رشاشًا.. لماذا لم يتدخل أحد للسيطرة عليه؟!".