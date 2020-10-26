للضغط على زوجها | تضرب رضيعها حتى الموت بمساعدة العشيق..شاهد





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الجريمة وقعت في مدينة تشيليابينسك جنوب وسط روسيا، يوم 17 أكتوبر الماضي، وقتلت السيدة ابنها بمساعدة عشيقها.





وفقا لتقرير الشرطة، وحسب اعترافات المتهمين، أن والدة الطفل تطمح في أن تخرج مع عشيقها للسهر خارج المنزل وتستغل فرصة غياب زوجها، لكن استيقظ الصبي في اللحظات الأخيرة قبل خروجهما ليلا.





وقام العشيق بضرب رأس الطفل أكثر من 5 مرات، ففقد وعيه وأصيب بنزيف في الراس وتوفى بعدها بدقائق، فقام الشاب بوضعه في كيس من البلاستيك الأسود وألقاه في النهر.





جدير بالذكر أن والد الصبي ، شك في زوجته و سأل جيرانه المحيطين بالمنزل، أكدوا أن هناك شابا غريبا زارها وغادرا المنزل مسرعين، ويبدو على وجهيهما الذعر وبيد الشاب كيس بلاستيك أسود اللون.

ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب بالغ من العمر 26 عاما، وسيدة 21 عاما، بعد قتلهما رضيعا عمره 7 شهور للضغط على زوج السيدة بعد أن طلبت منه الطلاق أكثر من مرة.