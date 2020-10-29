فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

نشر خبير متخصص في إصلاح الهواتف الذكية مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" سرد خلاله موقفًا مفاجئًا تعرض إليه أثناء عمله، حيث اكتشف وجود رسالة مخبأة داخل هاتف محمول إلى جانب رشوة قدرها 100 دولار، وتضمنت هذه الرسالة طلبًا بعدم إصلاح الهاتف إطلاقًا.





وأوضح ناشر الفيديو، ويُدعى "ماني وردة"، أن عميلًا حضر إلى متجره برفقة زوجته وأحضرا له هذا الهاتف كي يصلحه، وأخبرهما آنذاك بأن في إمكانه الانتهاء منه في غضون ساعة؛ وعندما توجه لإلقاء نظرة عليه وجد بداخله رسالة مكتوبة بخط اليد ، ونصها كالتالي: "من فضلك أخبر زوجتي بأن الهاتف لا يمكن إصلاحه.. أنها تريد التحقق من سجل المكالمات.. الـ100 دولار من أجلك.. شكرًا".









وفي نهاية الفيديو سأل "وردة"، المقيم بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، متابعيه عما يتوجب عليه فعله في هذا الموقف.. هل يقبل الـ100 دولار أم يخبر الزوجة بكل شيء.





ولاقى الفيديو انتشارًا غير متوقع، وحقق أكثر من مليوني مشاهدة ، فضلًا عن آلاف التعليقات، وتباينت آراء المتابعين، حيث حثه البعض على إخبار الزوجة بشأن الرسالة التي تركها زوجها، كما نصحه آخر بالاحتفاظ بالمبلغ وإخبارها في الوقت ذاته؛ وعلق أحد المتابعين قائلًا: "إنها تعرف بالفعل لكنها لا تريد تقبل الحقيقة"؛ وأيضًا كان من ضمن النصائح التي تلقاها حول كيفية التصرف مع المشكلة أن يعيد الهاتف والرسالة والـ100 دولار للزوجين.





ونشر "وردة" في وقت لاحق مقطع فيديو آخر كشف خلاله عن قراره، حيث شوهد خلاله وهو يخبر الزوجة بشأن الرسالة التي تركها زوجها، وهو ما أصابها باستياء بالغ، وعرضت عليه 200 دولار مقابل إصلاح الهاتف، وهو ما وافق عليه وأكد لها أنه يشعر بالأسف حيال ما حدث، لكنه كان يريدها أن تعرف الحقيقة.









لكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد، حيث نشر فيديو آخر للمواجهة التي دارت بينه وبين الزوج بعد علمه بما حدث، حيث وبخه الأخير وحاول الاعتداء عليه قبل أن يلوذ بالفرار من المتجر.



