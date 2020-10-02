فكرة مجنونة| شاب ينتقم من حبيبته الخائنة بأغرب طريقة ممكنة.. شاهد ما فعله

لجأ شاب أمريكي من ولاية "أركنساس" إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل الانتقام من حبيبته الخائنة ، واستعان بأحد أصدقائه كي يوثق تنفيذه لحيلته الانتقامية لحظة بلحظة؛ وشوهد الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد كان يقوم بإزالة كافة ألواح الأرضيات الخشبية في محل إقامتها ويحطمها تمامًا مستخدمًا في ذلك حفارا كهربائيا.





ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقدم بعد ذلك على إشعال النيران في الألواح الخشبية بعد انتهائه من تحطيمها، لكن في منطقة بعيدة عن مسكنها.

















لاقى الفيديو الذي يوثق تفاصيل ما فعله الشاب انتقامًا من حبيبته عقب اكتشافه خيانته رواجًا وتمت مشاركته بشكل واسع، بعد قيام صديق له يُدعى "إيفان سرفانتس" بنشر هذا الفيديو عبر تطبيق " تيك توك "، حيث حصد ملايين المشاهدات بالفعل في غضون فترة وجيزة؛ وكان الفيديو مصحوبًا بتعليق نصه: "عندما تخونك صديقتك وتكون أنت من دفع ثمن الأرضيات في مسكنها".









وزعم الشاب الغاضب، والذي لم يتم الكشف عن هويته، أثناء تدميره ألواح الأرضيات بمحل إقامة حبيبته أنه هو من قام بدفع ثمن هذه الألواح في الأساس، لافتًا إلى أن تكلفتها بلغت 2000 دولار، إلى جانب أنه ساعد في تركيبها.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيديو حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك" وحده، كما أعرب عدد كبير من المتابعين عن ذهولهم حيال التصرف غير المتوقع الذي بدر من الشاب لمعاقبة حبيبته الخائنة.

















وحث العديد من المتابعين صاحب الحساب الذي نشر هذا الفيديو "إيفان سرفانتس" على مشاركة فيديو آخر يوضح رد فعل الفتاة عند اكتشافها الكارثة التي حلت بمسكنها، وهو ما قام به بالفعل، حيث شوهدت الفتاة في لقطات مصورة شاركها في اليوم التالي وقد كانت تصرخ في وجه حبيبها وتصف تصرفه بـ"الطفولي"، كما اعترفت خلال تعنيفها له بأنها خانته دون خجل أو تردد.







