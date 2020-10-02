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منوعات

وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
توفيت أحد مشاهير السوشيال ميديا في الصين  لامو،  بعد إصابتها بحروق في 90٪ من جسدها بعد أن قام زوجها السابق بغمرها بالبنزين وإضرام النار فيها أثناء بثها المباشر.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،  ان لام كانت تبث مقطع فيديو مباشر و تتحدث إلى متابعيها من خلال الهاتف و إذا إنقطع البث و من قبله سمع المتابعين صوت لامو و هي تستغيث . 

نشرت تحقيقات الشرطة أن زوجها  السابق اقتحم منزلها مسلحًا بسكين كبيرة  وبنزين قبل مهاجمتها أمام أفراد عائلتها ، الذين حالوا إنقاذها من يده و لكنه فشلوا . 

أصيبت لامو ، بحروق في 90٪ من جسدها و مكثت في المستشفى لمدة اسبوعين لتلقي العلاج ولكن أعلن الأاطباء وفاتها ليلة أمس . 

جدير بالذكر أن التقرير الطبي اوضح أنها طعنت في البداية 3 طعنات ، ثم سكب المجرم البنزوين ليكسو جسدها بالكامل و أضرم النيرام بها . 
وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور
وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور
وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور
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