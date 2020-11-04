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منوعات

حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا على أول فيلم خارج كوكب الأرض

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:27 م
مشهد سابق لتوم كروز
مشهد سابق لتوم كروز
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أماني إبراهيم
خاضت روسيا سباقا جديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على لقب أول فيلم روائي طويل يتم تصويره خارج كوكب الارض، في محطة الفضاء الدولية.


ونشبت هذه الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن تصوير الفيلم الروائي بطولة النجم توم كروز، لتعلن روسيا بعد ذلك عن رحلتها لبدء الفيلم.

 
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تأمل روسيا التغلب على الولايات المتحدة وتحصل على اللقب، حيث تعمل وكالة الفضاء الروسية Roscosmos مع أكبر قناة تلفزيونية في البلاد - القناة الأولى - للعثور على بطلة الفيلم ومواصفتها امرأة شجاعة تتصدر الفيلم الفضائي.


وتأتي المحاولات الروسية، بعد تحديد توم كروز موعد التصوير في الفضاء وهو أكتوبر 2021، كجزء من صفقة مع وكالة ناسا وإيلون ماسك المملوكة لشركة إسبيس إكس- لا يُعرف الكثير عن الفيلم الأمريكي إلا أن كروزهو بطل الفيلم، ومن المقرر أن ينضم إليه المخرج دوج ليمان في محطة الفضاء الدولية لتصوير المشاهد الفضائية.

سيتم العثور على الممثلة الرئيسية في الفيلم الروسي، الذي أطلق عليه مؤقتًا اسم "التحدي" من خلال سلسلة من الاختبارات المفتوحة الشاقة على القناة الأولى، وهذه هي المواصفات:

" يتراوح عمرها بين 25 و 45 عامًا مع محيط صدر يصل إلى 44 بوصة، والقدرة على القراءة بطريقة صحيحة لغويا"، ويأتي الإعلان عن الفيلم الروسي يرقى إلى مستوى سباق أفلام الفضاء مع الغرب، حيث ينافس ناسا وإيلون موسك وتوم كروز.

كان المنتجون الروسيون يعتزمون التمثيل لممثلين من الذكور والإناث، لكن السيناريو كان أكثر منطقية مع المرأة ، وقال المنتج الروسي العام أليكسي تروسيوك: "نحن نبحث عن امرأة تكون قادرة على العمل على الأرض ، ثم تحمل الاستعدادات الأكثر تطلبًا ، وتذهب إلى الفضاء وهناك في حالة انعدام الجاذبية لمواجهة مشكلات التصوير الأكثر تعقيدًا".


وتابع : "هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاستوديو الخاص بنا مثل هذه المهمة الصعبة ، لذلك لا نحتاج إلى العثور على ممثلة فحسب ، بل أيضًا بطلة خارقة حقيقية".

حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا على أول فيلم خارج كوكب الأرض
حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا على أول فيلم خارج كوكب الأرض
حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا على أول فيلم خارج كوكب الأرض

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