بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

ألقت السلطات في ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية القبض على مواطن في الثانية والثلاثين من عمره، أمس الأول الثلاثاء، إثر اعتدائه على ناخب مسن في التاسعة والستين من عمره، والذي كان يحمل لافتة تأييد للرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" أثناء تواجده خارج مركز اقتراع





ويواجه "بلادن تيسديل" اتهامات بالاعتداء بالضرب على شخص تجاوز عمره الستين عامًا وبالسلوك غير المنضبط.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن صحيفة محلية، أن الشرطة حضرت إلى أحد مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومقره محطة إطفاء، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بناءًا على بلاغ بشأن وقوع مشاجرة، لكن المعتدي كان قد رحل عند وصول ضباط الشرطة إلى هناك، إلا أنهم أخذوا أقوال الضحية، الذي أشير فقط إلى أنه في السادسة والستين من عمره، ويقيم بمدينة "بارنستابل" في ولاية "ماساتشوستس".





وأوضحت تقارير إخبارية أن الضحية كان متواجدًا خارج مركز اقتراع حاملًا لافتة خاصة بحملة " ترامب 2020 " عندما بدأ "تيسديل"، والذي تم تحديد هويته لاحقًا، في الصراخ عليه من شاحنته.





وأفاد الضحية بأن "تيسديل" خرج بعد ذلك من الشاحنة وأمسك باللافتة وألقاها أرضًا، وسرعان ما تصاعدت حدة الموقف، حيث قام المعتدي بهز الناخب المسن قبل أن يدفعه للوراء بعنف.









يشار إلى أن الناخب المؤيد لـ"ترامب" لم يصب بأذى جراء ذلك ورفض الرعاية الطبية؛ وأكد شاهدا عيان، من بينهما زوجة الضحية، تفاصيل المشادة للشرطة.



