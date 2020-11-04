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منوعات

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
مظاهرات مريكا
مظاهرات مريكا
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عزة عاطف
بعد تهديدات حشود المتظاهرين بالاعتصام لأسابيع أمام البيت الأبيض إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودخولهم في اشتباكات مع الشرطة واليمين المتطرف؛ تداول رواد مواقع التواصل في أمريكا، مقاطع فيديو تُمثِّل معايشة لما يحدث على أرض الواقع في ساحة مناهضي العنصرية ضد السود.

ونشر كبير مراسلي الكونجرس الأمريكي «هنري رودجرز» مقطع فيديو من داخل الساحة، للمتظاهرين وهم يحضرون الحساء وساندويتشات الجبن، ويتشاركون الطعام؛ بعدما نصبوا عدة طاولات أمام البيت الأبيض لسد جوعهم خلال الاعتصام وحتى موعد إعلان نتائج الانتخابات.

وحرصًا على الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا خلال المظاهرات، تظهر صور نشرها الصحفي الأمريكي «راشيل كورزيوس» الكثير من الإمدادات مثل "معقمات اليدين، الكمامات، المياه المعدنية، الوجبات الخفيفة، جنبًا إلى جنب مع لافتات تذكير الناس بارتداء الأقنعة".

كما كشفت المقاطع عن بعض الناس بملابس غريبة مثل رجل ظهر متنكرًا على شكل شجر، فيما قامت مجموعة من الراقصين بـ تأدية رقصة غريبة وسط المتظاهرين المحتشدين في كل مكان بهدف تهدئة الأوضاع.

وكان المتظاهرين قد دخلوا في اشتباكات مع رجال الشرطة الأمريكية في وقت مبكر بعدما فشل المتظاهرون في الامتثال لأوامر الشرطة من أجل تحريك سيارة خاصة بالاحتجاجات كانت متوقفة بشكل غير قانوني.

وأدت المناوشات إلى اعتقال شخص، حيث بدأ المزيد من المتظاهرين في التجمع على الرغم من السياج "غير القابل للتوسع" الذي يحيط الآن بمحيط 1600 شارع بنسلفانيا وعملاء المخابرات الذين يقومون بدوريات في المنطقة.

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