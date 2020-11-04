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منوعات

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
مشاجرة محتدمة بين
مشاجرة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع
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هدير علاء
نشبت مشادة محتدمة بين اثنين من مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" وبين أنصار للمرشح الديمقراطي "جو بايدن" خارج مركز اقتراع في حي "بروكلين" بمدينة "نيويورك" الأمريكية؛ خلال عملية التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية.

وخلال هذه المشادة، تبادل الطرفان الإهانات اللفظية، وقد انتشرت لقطات مصورة ترصد تفاصيل ما حدث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عالمية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد الطرفين المتنازعين وهو ناخب في الخمسين من عمره ويُدعى "إريك نوسيرا" قوله إنه اصطحب نجله للتصويت صباح الثلاثاء في مركز اقتراع بمدينة "نيويورك"، وبدأ آخرون كانوا متواجدين هناك في الإدلاء بتعليقات تجاهه ونجله بسبب الأعلام واللافتات المؤيدة لـ"ترامب" المثبتة على سيارته.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه لا توجد لقطات مصورة توضح ملابسات بداية المشادة بين الطرفين، لكن "نوسيرا" شوهد خلال مقطع فيديو انتشر عبر الإنترنت وقد كان يوجه تهديدًا لشخص آخر باستخدام العنف معه، موجهًا له إهانات لفظية، وسرعان ما تراشق الطرفان بألفاظ بذيئة؛ وتواجد ضباط من شرطة "نيويورك" آنذاك وحاولوا إنهاء المشاجرة وتهدئة الموقف.

وقال "نوسيرا" في تصريح لصحيفة أمريكية إنه حضر إلى مركز الاقتراع برفقة نجله؛ كي يمارس الأخير حقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، زاعمًا أن الآخرين الذين كانوا متواجدين هناك أبدوا بالغ انزعاجهم تجاهه، وأشاروا إلى أنه في حال كان يرغب في القيام بدعاية انتخابية فإنه يتوجب عليه في هذه الحالة البقاء على مسافة أكثر من 100 قدم عن المدرسة (مركز الاقتراع).

وأكد أنه كان بالفعل ملتزمًا بالمسافة المقررة، لكن مجموعة أشخاص تجمعوا وبدأوا في توجيه إهانات له ولنجله؛ وأشار أيضًا إلى أن ضباط الشرطة المتواجدين هناك كانوا متفقين معه، بحسب وصفه.
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد
مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

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