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منوعات

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:33 م
عنكبوت سام.. عطل
عنكبوت سام.. عطل في سماعة الأذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة
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هدير علاء
وثق عامل أسترالي لحظة اكتشافه وجود عنكبوت من فصيلة سامة داخل سماعة الأذن الخاصة به، وشارك مقطع الفيديو الخاص بتجربته المرعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا كما تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية.


وتحدث "أولي هيرست"، وهو من مدينة "بيرث" الأسترالية، خلال الفيديو المرفق عن تفاصيل اكتشافه لوجود عنكبوت من فصيلة "العناكب الصيادة" داخل سماعة الأذن المزودة بتقنية إلغاء الضجيج، حيث أوضح أنه شعر بـ"دغدغة" في أذنه بعد قيامه بارتداء السماعة قبيل البدء في ممارسة مهام عمله.


وقام "هيرست" بتقريب الكاميرا من سماعة الأذن، ليظهر العنكبوت مختبئًا بداخلها، وحاول بعد ذلك تحريكها قليلًا وهزها أملًا في أن يسقط العنكبوت من داخلها ويتخلص منه، لكن دون جدوى.

وعلق العامل سيئ الحظ على هذا الموقف ساخرًا بقوله إن العنكبوت "لا يريد الخروج.. أنه سعيد بالداخل".

وواصل في أعقاب ذلك محاولاته للتخلص من العنكبوت، لكنها كانت غير مجدية، ولم يجد أمامه أي حل في النهاية سوى أن يلقي السماعة أرضًا ويمضي مبتعدًا.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الفصيلة من العناكب (العناكب الصيادة) تحمل سمًا ويمكن أن تسبب لدغتها تهيجًا وألمًا، لكن سمها ليس مميتًا فضلًا عن أنه من المعروف عنها أنها نادرًا ما تهاجم ومن ثم فإنه لا يعتبر أن هذه الفصيلة تشكل خطرًا على البشر، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد
عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد
عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد
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