بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع

في واقعة تكاد لا تُصدق، تسبب عنكبوت في تعرض قائد سيارة تعيس الحظ لحادث مروع، وذلك إثر إصابته بالذعر بعد أن اكتشف وجود العنكبوت داخل سيارته أثناء القيادة وحاول التخلص منه، وهو ما أسفر عن فقدانه السيطرة على سيارته حتى اصطدم بـ لافتة إرشادية على الطريق.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حادث السيارة وقع في مدينة "ووتون" بجزيرة "آيل أوف وايت" في إنجلترا.









وقد تعرض قائد السيارة، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لإصابات طفيفة جراء الحادث، لكن اصطدام السيارة باللافتة تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بها، كما يتبين من خلال اللقطات المرفقة.





وحذرت الشرطة المحلية قائدي السيارات في منشور تمت مشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الفوضى الناجمة عن هذا الحادث، موضحة أن حركة المرور على الطريق أبطأ من المعتاد، وسيستمر ذلك لحين الانتهاء من نقل السيارة بعيدًا عن موقع الحادث.







