يمكن أن ينهي حياة الإنسان في ساعتين.. العثور على أخطر نوع من العنكبوت في الموز





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة كيلي بالارد وزوجها كانا يتسوقان في أحد الأسواق التجارية لشراء مستلزماتهما في كوستاريكا.





وانقسمت آراء العلماء إلى فريقين، فقد أشار بعضهم إلى أن الحشرة التي عثر عليها الزوجين، قد تكون حشرة برازيلية غير ضارة والقلق منها غير مبرر، فهي تتجول بين الفواكه وتغادر المكان بلا ضرر.





أما عن القسم الثاني، فقد أكد أن تلك الحشرة هي أخطر أنواع العنكبوت ويسمى " Phoneutria" ، فهو الملقب بالمميت، الذي يمكنه القضاء على الإنسان في ساعتين لأن لدغته سامة وقوية جدًا.





وأوضح زوج السيدة كيلي، أن تلك الحشرة ماتت ولم تؤذ أي شخص، ولكن أفسدت الموز ولم يعد صالحا للتناول.

عثرت سيدة وزوجها على عنكبوت داخل حقيبة للموز بعد شرائها من أحد الأسواق التجارية، ففي البداية لم يلاحظا وجود عنكبوت ولكن بعد عودتهما للمنزل لاحظا وجود حشرات في حقيبة الموز.