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منوعات

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:19 ص
سقوط مراسل
سقوط مراسل
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط مراسل إحدى القنوات العبرية من دبي خلال البث التليفزيوني المباشر.

يظهر المراسل في مقطع الفيديو وعلى وجهه علامات التعب، بينما كانت المذيعة تتحدث إليه مع عدد من المراسلين الآخرين.
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وفجأة سقط المراسل على الأرض باتجاه الكاميرا مغشيًا عليه، ويبدو أنه تعرض لدوار مفاجئ قبل السقوط.

بدا مراسل القناة الـ13 العبرية متعبًا وشاحب الوجه قبل السقوط على الأرض، مما سبب صدمة للمذيعة.

حيث كان يغطي أحد الأحداث من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
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