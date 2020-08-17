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منوعات

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
حادث مروع
حادث مروع
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عزة عاطف
ظهرت مشاهد مروعة من بطولة موتو جي بي النمساوية يوم الأحد، بعد وقوع حادث اصطدام مروع بين «فرانكو موربيديلي» و«يوهان زاركو».

تطايرت الدراجتين الناريتين في الهواء خلال الحادث الصادم على أقصى ارتفاع وبسرعة عالية جدًا، مما جعل المتسابقين الآخرين أكثر عرضة للخطر.
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تخطى «فالنتينو روسي» أسطورة الرياضة بأعجوبة، الدراجتين المتقلبتين مما جنبه اصطدامًا شديد السرعة على حد شعرة. 

وقع الحادث عندما أدرك Morbidelli و Zarco أن الالتقاء الروتيني سرعان ما يخرج عن نطاق السيطرة، حيث أدى الزخم في جزء صعب من الحلبة إلى إزاحة السائقين بسرعة مذهلة.

كان موربيديلي يطارد زاركو في الجري السريع صعودًا إلى T3 الضيق تقريبًا 90 درجة اليمنى، عندما ارتطم بمؤخرة دوكاتي بعد أن بدا أنه أخطأ في إزاحة الفرنسي لليمين للدفاع عن مركزه.
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