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رياضة

كأس مصر.. أتوبيس الزمالك يصل برج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:45 م
حافلة الزمالك أرشيفية
حافلة الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لكأس مصر والمقرر لها في الخامسة مساء اليوم.

وحرص لاعبو الزمالك على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد للوقوف على حالة أرضية الملعب.

وكانت حافلة الفريق العسكري قد وصلت إلى الاستاد أيضا استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن التشكيل الرسمي بعد قليل على أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوز صعب على نادي إف سي مصر، 2-1 في الأشواط الإضافية.

وسيلتقي الفائز من الفريقين، بالفائز في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام اليوم، أيضًا، في الثامنة مساءً.

ويفتقد الزمالك لخدماته نجمه الأول المغربي أشرف بن شرقي، بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة في مران الأبيض أمس، الإثنين.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك للمواجهة طلائع الجيش كالتالي..

محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد -  طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - مصطفى فتحي- أسامة فيصل - مصطفى محمد.
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