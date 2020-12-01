كأس مصر.. أتوبيس الزمالك يصل برج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لكأس مصر والمقرر لها في الخامسة مساء اليوم.





وحرص لاعبو الزمالك على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد للوقوف على حالة أرضية الملعب.





وكانت حافلة الفريق العسكري قد وصلت إلى الاستاد أيضا استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الفريق الأبيض.





ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن التشكيل الرسمي بعد قليل على أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء.



