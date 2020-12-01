وكيل الأزهر يتفقد اختبارات الابتعاث.. ويؤكد على مراعاة الدقة في الاختيار

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث اليوم، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلف التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأكد وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته للجان ويرافقه الأمين العام لمجمع البحوث د. نظير عيّاد، على الشفافية والوضوح في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة وأن تكون معايير الاختيار موحدة في جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.
كما أشاد وكيل الأزهر خلال متابعته للجان الاختبارات بالنظام الجديد المتبع في الاختبارات الشفوية هذا العام واعتماده على أنظمة إلكترونية في التقييم تراعي أعلى مستوى من الدقة.
فيما أشار الأمين العام د. نظير عيّاد إلى أن اختبارات بعثات الأزهر لها خصوصية تامة في عملية التقييم والاختيار، فمن يقع عليه اختيار لجان التحكيم سيمثل الأزهر وسيمثل مصر بشكل عام، وبالتالي لابد وأن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة والعلم وامتلاك القدرات المهنية التي تؤهله لأداء مهمته في الدولة المرسل إليها.
الاختبارات الشفهية
بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع، وتعتمد الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.
أضاف عيّاد أن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف يمر بمجموعة من المراحل المختلفة، التي تبدأ بالاختبارات التحريرية بنظام الكنترول المتبع في جامعة الأزهر الشريف، يعقبها اختبارات شفوية ثم مقابلات شخصية، حيث تخضع كل مرحلة من هذه المراحل لأساليب تقييم مختلفة تستهدف الوصول لأعلى الدرجات في اختيار الكفاءات التي ستمثل مصر والأزهر في الكثير من دول العالم.
أوضح الأمين العام أن مبعوثي الأزهر الشريف يقع عليهم مسؤولية كبرى لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج، ونشر المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية والعرقية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.