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أخبار العالم

تعليق حكيم.. ماذا قالت السعودية عن اغتيال العالم النووي الإيراني؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:03 م
السعودية
السعودية
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محمد عثمان
علق السفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الثلاثاء، على حادث اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة.

وقال "المعلمي"، في برنامج "قصارى القول" المذاع على قناة "روسيا اليوم"، إن "خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها".

واستدرج "المعلمي"، قائلًا "إيران يجب عليها عدم التصعيد"، مشيرًا إلى أن "ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، ونصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نيتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي؛ حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر".

وقُتل العالم النووي الإيراني يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال، وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل قررت نشر بطاريات القبة الحديدية في ميناء حيفا، وذلك خوفًا من الرد الإيراني عقب اغتيال جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لعالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده" في طهران.

وأفادت مصادر عبرية لإذاعة أخبار​ الجليل بأن ​الجيش الإسرائيلي​ نشر بطاريات ​القبة الحديدية​ في محيط ميناء حيفا.

كانت إسرائيل رفعت من حالة التأهب القصوى بعد اغتيال العالم الإيراني فخري زادة والمسئول عن البرنامج النووي.

وعملت على تشديد الإجراءات في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في مختلف العواصم، خاصة الإمارات.

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