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أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يطالب إيران بمنح قبلة الحياة لمتهم بالتجسس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:26 م
علم إيران
علم إيران
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شيماء مصطفى
طالب رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اليوم الثلاثاء، إيران بوقف إعدام الطبيب مزدوج الجنسية أحمد رضا جلالي المتهم بـ "التجسس".

وقال ساسولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نناشد بشدة السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد رضا جلالى.. نطلب بادرة رحمة باسم الحياة".

وتستعد إيران لإعدام الطبيب المتخصص في قسم الطوارئ أحمد رضا جلالي الإيراني السويدي، الذي اعتقلته السلطات في أبريل 2016 خلال زيارة لوطنه، واتهم بتسليم جهاز الموساد الإسرائيلي معلومات، عن خبراء في البرنامج النووي الإيراني، بمن فيهم العالمان ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان تم اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

فيما علقت وزيرة الخارجية السويدية آن لين، على قرار الإعدام، مؤكدة أن بلادها تدين بشدة القرار، وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم بحق جلالي.

وقالت لين إنها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إلغاء حكم الإعدام، الصادر بحقه إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أن التدخل في عمل السلطات القضائية هو أمر "مرفوض وغير مقبول".

ولا تعترف إيران بإزدواج الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.

فيما قال جلالي إنه حكم عليه لرفضه التجسّس لصالح بلده الأم، عندما كان يعمل في أوروبا.

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