مجرم بالفطرة.. السجل الإجرامي لقاتل الحاجة سامية ضحية الإسكندرية

حصل موقع صدى البلد ، على الصحيفة الجنائية للقاتل ابراهيم حسن قصبي اسماعيل، المتهم بحرق السيدة سامية حجازي داخل منزلها بمنطقة ميامي بالاسكندرية، انتقاما منها بعد أن أبلغت عنه أثناء محاولته لسرقة أحد الشقق بالعقار الضحية سامية.

وتوضح الصحيفة الجنائية، اتهام الجاني " ابراهيم قصبي، بحيازة والاتجار بالأقراص المخدرة في قضية رقم 30121 لسنة 2012 ، وفي قضية أخرى اتهم "ابراهيم"، بالاتجار في مخدر الحشيش في قضية تابعة لنيابة جنوب الجيزة حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات غيابا في قضية برقم 20919 لسنة 2017، كما اتهم في قضية سرقة في دائرة المنتزة بالإسكندرية برقم 22318 لسنة 2020 وأخرى برقم 15236 لسنة 2016 وقضية خامسة في نفس العام برقم 16237 ، وقضية سادسة برقم 12899 لعام 2020.

وتبين الصحيفة الجنائية للمتهم، اعتياده على ارتكاب جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات، حيث اتهم في ٦ قضايا جنائية تدفعه ليكون مسجل خطر، لينهى أعماله الإجرامية بقتل وحرق الحاجة سامية حجازي اجزاء على دفاعها عن حق جيرانها ومنع الجاني من سرقتها.

وعقب المحامي والمستشار القانوني، أحمد محيي الدين أحكام القانون، أن الماده ٢٣٠ عقوبات نصت، علي أن كل من قتل نفسا عمدًا مع سبق الاصرار او الترصد يعاقب بالاعدام، وايضا نصت المادة ٢٣٢ عقوبات، علي أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص ليتوصل لقتله أو ايذائه.

واضاف المحامي المادة ( 231 ) عرفت معنى الإصرار: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط