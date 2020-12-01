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رياضة

بعد خسارته أبطال أفريقيا.. طلائع الجيش يطيح بنادي الزمالك من بطولة كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:38 م
فرحة طلائع الجيش
فرحة طلائع الجيش
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.

وتمكن طلائع الجيش من الصعود إلي نهائي كأس مصر عقب الإطاحة بنادي الزمالك لينتظر الفاز من فريقي الأهلي والاتخاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل 

بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .
ووفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .
وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل  إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .
وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها  في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".

وأحرز عمرو مرعي الهدف الثالث في الدقيقة "112" من أحداث المباراة من خلال إستغلا ل الخطأ الدفاعي للاعبي الزمالك 







وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى : محمود جنش 
خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم 
خط الهجوم : مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام 
خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف
خط الوسط : فرانك ستيفن  – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير 
خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

يذكر أن الزمالك  صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.
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