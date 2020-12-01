بعد خسارته أبطال أفريقيا.. طلائع الجيش يطيح بنادي الزمالك من بطولة كأس مصر

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.



