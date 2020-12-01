نسبة الحروق 100%.. محافظ الشرقية يكشف تفاصيل حريق الروبيكي .. فيديو

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن الحماية المدنية قامت بعمل دور كبير جدا في السيطرة علي حريق الروبيكي في منطقة العاشر من رمضان، لافتا الي ان الحماية المدنية تعاملت مع الحريق بحرفية كبيرة وهذا لان المصنع كان يحتوي علي مذيبات ومواد قابلة للاشتعال . الحماية









وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن المصنع الذى نشب فيه الحريق هو مصنع بويات وما ادي الي الحريق هو ان خزانات التنر حدث بها حريق وبعدها بدأ الحريق في الانتشار بالمصنع مؤكدا علي ان المصنع الذى يجاور المصنع المحترق لم يحدث فيه اى خسائر الا اشياء بسيطة .









وأوضح غراب ، ان هناك اصابة واحدة فقط حرجة ونسبة الحروق فيها 100% والحالة الان في مستشفي ههيا للحروق وهو مستشفى متخصص وهناك 8 حالات اخري تم نقلهم الي مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وهناك 9 حالات تم تقديم الخدمة لهم في موقع الحادث اثر اختناقات بسيطة . ههيامستشفىمستشفى









و اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على الحالة الصحية لمصابي حادث الحريق بأحد مصانع البويات بمدينة العاشر من رمضان ، والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا باختناقات وحروق خفيفه من الدرجتين الأولي والثانية دون وقوع خسائر بالأرواح.









و كان محافظ الشرقية تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يفيد بوقوع حادث حريق بأحد مصانع البويات بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان ، أسفر عن إصابة 17 شخصا باختناقات وحروق متفرقة بالجسد ، وعلى الفور وجه المحافظ مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء حيث انتقلت علي الفور 12 سيارة اطفاء للسيطرة علي النيران واخمادها قبل انتقالها لباقي اقسام المصنع وتمت الاستعانه بـ 8 سيارات اطفاء اخري نتيجه الانتشار السريع للحريق لوجود مواد كيماوية وثنر بالمصنع، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق ، وتم نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .









ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيا لهم الشفاء العاجل والعوده لاسرهم بسلام.









ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود أن الحريق اسفر عن إصابة 17 عاملا ما بين اختناقات وحروق بسيطه من الدرجتين الاولي والثانيه مشيرا الي انه تم اسعاف 8 حالات بموقع الحريق ونقل 8 حالات أخري لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان مصابين بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة لنقل حالة لمستشفى الحروق ههيا لتلقي كافة أوجه الرعاية والعلاج اللازم.









كانت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمصنع تنر بمنطقة "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان.







