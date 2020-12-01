درع الحياة.. ابتكار إسرائيلي لإنهاء كابوس كورونا بدون لقاح

تفكر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتفكر في إغلاق ثالث.





لكن مجموعة من المهنيين الطبيين من مركز تل أبيب سوراسكي الطبي - مستشفى "إيخيلوف"، أعلنوا خطة مختلفة اليوم، الثلاثاء، وأطلقوا عليها اسم "درع الحياة"، قالوا إنها ستعيد المجتمع إلى طبيعته بشكل أسرع من أي شيء جرى تجربته في الماضي.





وحسب "جيروزاليم بوست"، فإن حجر الزاوية في هذه الخطة هو إجراء اختبارات متكررة وسريعة للجميع تقريبًا، سيسمح هذا للغالبية العظمى من الناس غير المصابين بالفيروس بالعودة إلى أنشطتهم المعتادة والتعرف بسرعة على المصابين وعزل ومعالجة النسبة الصغيرة من المصابين، وتعتمد على إجراء اختبار تستغرق نتيجته للظهور 15 دقيقة للسماح لهم بدخول المقاهي والمسارح وممارسة الحياة الطبيعية.





وقال إيلي سبريشر، نائب مدير البحث والتطوير والابتكار في مركز تل أبيب سوراسكي الطبي:"كل شهر تستمر فيه عمليات الإغلاق واللوائح التقييدية يمثل كارثة لكل شخص على حدة، وبالنسبة للبلاد، فهي كارثة اقتصادية". الذي ساعد في تطوير الخطة.





وقال: "هذه الخطة تغير بشكل جذري اتجاه تفكيرنا في كيفية إدارة الفيروس". "هناك حديث الآن عن إغلاق ثالث، عندما، بالنسبة للكثيرين، لم ينته الإغلاق الثاني بعد ... الإغلاق لا يتعلق فقط بما إذا كان بإمكانك المشي لمسافة 500 متر أو كيلومتر واحد من منزلك. إذا فقدت وظيفتك، في الواقع، فأنت لا تزال محبوسًا ".





وخلال التفشيات السابقة للأمراض المعدية، تم عزل المرضى، ولكن في الوضع الحالي، تم عزل الملايين من الأشخاص الأصحاء في عمليات الإغلاق لوقف انتشار المرض. ولكن وفقًا لهذه الخطة، لا يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى حبس جماعي.





وستعتمد خطة "درع الحياة" على تعاون الأشخاص واختبارهم بشكل متكرر.





و قال: "لأسباب عديدة، لم يرغب الناس في الخضوع للاختبار، والناس يتجنبونه".





واضاف:"عندما بدأ الوباء لأول مرة، اعتقدت المؤسسة الطبية أن الاختبار المثالي سيكون اختبارًا يحدد كل شخص مصابًا بالفيروس"، وبالتالي أصبح اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)، وهو مكلف ويجب معالجته في المختبر، هو المعيار.





يمكن أن تكشف هذه الاختبارات حتى الكميات الصغيرة من الأجسام المضادة ويمكن أن تعطي نتيجة إيجابية حتى لأولئك الذين لديهم كميات من الأجسام المضادة أصغر من أن تجعلها معدية. ما يوصي به فريق" إيخيلوف" هو استخدام اختبارات المستضد، والتي تعود بالنتائج بسرعة دون الحاجة إلى المعالجة في المختبر، على غرار اختبارات الحمل المنزلية.





وتشاور المتخصصون في إيخيلوف، الذي يقع في وسط تل أبيب، مع ممثلين عن قطاعي الثقافة والتجزئة، وهما الأكثر تضررًا من الوباء، من أجل إنشاء خطة "درع من أجل الحياة". من بين أولئك الذين ساعدوا في الخطة، كان جابرييل روتر، الرئيس التنفيذي المشارك لسلسلة ملابس كاسترو، ورونيت أربيل، مالك شركة "أربيل كوميونيكيشنز" وهي شركة تدير جميع أنواع الأحداث الثقافية والخارجية.



