الاتحاد يقيم ممرا شرفيا للأهلي خلال مواجهة قبل نهائي كأس مصر

أقام نادي الاتحاد السكندري، ممرا شرفيا للاعبي فريق النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين، في نصف نهائي كأس مصر.





وحصل الأهلي على النجمة التاسعة بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية قبل 4 أيام بنتيجة (2-1).





وأقام فريق الاتحاد ممرا شرفيا للاعبي الأهلي، وتم إهداء لاعبى الأحمر الورود قبل انطلاق اللقاء وسط حالة من الروح الرياضية بين الفريقين.





وحرص الجهاز الفني للأهلي على مصافحة الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن إلى جانب بدلاء الفريقين.

وقرر "موسيماني"، المدير الفني للأهلي، الاعتماد في تشكيل الفريق على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.









تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري









حارس المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات





خط الهجوم: مروان محسن ‎









يذكر أن الأهلي تُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الزمالك ونجح في حصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.