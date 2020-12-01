مي سليم: تصوير ضربة معلم ينتهي أواخر ديسمبر الجاري





وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها منشغلة بالتصوير خلال الفترة الحالية نظرًا لضيق الوقت، لافتة إلى أنه من المفترض أن تنتهي من تصوير مشاهدها وباقي فريق عمل المسلسل، في أواخر شهر ديسمبر الجاري.





وكانت مي سليم، أنتهت في الأيام الماضية من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة إجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي إحدي المنصات الإلكترونية.





يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدء عرض أولى حلقاته يوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساءآ علي قناة CBC الفضائية.





جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.

كما شارك محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير" إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح اليوم، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.







قالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» على قدم وساق، بالتزامن مع عرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية.