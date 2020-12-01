مراسل صدى البلد بـ بروكسيل: تطعيم مواطني بلجيكا بلقاح فايزر بداية من منتصف ديسمبر

قال مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" من بروكسيل، إن بلجيكا سوف تبدأ أول عملية تطعيم لـ مواطنيها من فيروس كورونا في النصف الثاني من الشهر الحالي باستخدام لقاح "فايزر" الأمريكي.





وأضاف "يوسف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "سيتم البدء في تطعيم جميع العاملين في القطاع الصحي في بلجيكا، والمرحلة الأولى تتراوح مدتها بين شهر ونصف وشهرين، ثم تبدأ المرحلة الثانية بتطعيم كبار السن".





وتابع مراسل "صدى البلد"، "تنسيق بين كافة دول الاتحاد الأوروبي للحصول على لقاح كورونا التي ستبدأ التطعيم في ديسمبر الحالي".





وأشار إلى أن "طائرة سافرت من بلجيكا إلى أمريكا من أجل جلب لقاح "فايزر"؛ تمهيدًا لبدء التطعيم، وفي الأغلب سيكون التطعيم مجانًا لجميع المواطنين في بلجيكا، والاتحاد الأوروبي".





يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قارة أوروبا، تجاوز حاجز الـ400 ألف حالة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





كانت منظمة الصحة العالمية توقعت في وقت سابق، أن يعود العالم إلى طبيعته ابتداءً من العام المقبل، وسط نتائج مبشرة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.





وذكرت المنظمة أن اللقاحات المنتظرة، فضلًا عن الإجراءات المتبعة من المتوقع أن تؤدي إلى تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على الوباء.





وأعلن عدد من الشركات الدولية، نجاح تجارب لقاحها بشأن فيروس كورونا بنسب تتجاوز 90%، على رأسها شركة "فايزر" الأمريكية.





كما أعلنت روسيا، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فاعليته بنسبة 95%، بعد أكثر من شهر على التجارب.





وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لمواطني التكتل قبل نهاية العام الجاري.





وتظل الولايات المتحدة الدولة، الأكثر تضررًا من وباء كورونا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 264 ألفا و823 حالة، بينما قفزت حصيلة الوفيات حول العالم لأكثر من 1.4 مليون حالة.





وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مع بدء الموجة الثانية في معظم الدول، ظهرت مخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور في أوروبا.

أفادت أنباء ببدء التحقيقات في سلسلة من نفوق البجع في أنحاء بريطانيا وسط مخاوف من إمكانية ربطها بموجة من إنفلونزا الطيور في أوروبا.

طلبت وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية من الناس الإبلاغ عن مشاهدة طيور البجع النافقة بعد التأكد من عدد حالات الإصابة بفيروس H5N8 في الطيور البرية، وفقًا لصحيفة ديلي تلجراف.

تم تأكيد حدوث فاشيات صغيرة لفيروس H5N8، الذي ظهر بين مجموعات الطيور البرية في أوروبا، بعد ظهوره بين الإوز والبجع في جلوسيسترشاير وديفون ودورست.

ذكرت صحيفة الجارديان أيضًا أنه تم العثور على أعداد من البجع المحتضر وهو يدور في دوائر وينزف من الخياشيم في كمبريا.