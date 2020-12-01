مبروك يا توب.. نجمة مسرح مصر تهنئ صديقها بحفل زفافه

هنأت الفنانة سارة درزاوي، نجمة فريق "مسرح مصر"، صد يقها بالفريق، الفنان محمد توب، الذي احتفل بزفافه ليلة أمس الإثنين، بحضور الأهل والأصدقاء.





ونشرت الفنانة سارة درزاوي ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها من حفل الزفاف، معلقة عليها « ألف مبروك يا توب يا أخويا يا عشرة العمر يا طيب.. ربنا يكرمك انت وندى في حياتكم و يهنيكم و يحفظكم و يرزقكم الذرية الصالحة».



