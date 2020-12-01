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فن

مبروك يا توب.. نجمة مسرح مصر تهنئ صديقها بحفل زفافه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:09 م
زفاف محمد توب
زفاف محمد توب
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سعيد فراج
هنأت الفنانة سارة درزاوي، نجمة فريق "مسرح مصر"، صديقها بالفريق، الفنان محمد توب، الذي احتفل بزفافه ليلة أمس الإثنين، بحضور الأهل والأصدقاء. 

ونشرت الفنانة سارة درزاوي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها من حفل الزفاف، معلقة عليها «ألف مبروك يا توب يا أخويا يا عشرة العمر يا طيب.. ربنا يكرمك انت وندى في حياتكم و يهنيكم و يحفظكم و يرزقكم الذرية الصالحة». 

كما هنأ الفنان مصطفى بسيط، صديقه نجم "مسرح مصر"، الفنان محمد توب على زفافه، ونشر مصطفى عدة صور من حفل الزفاف، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلق مصطفى بسيط على الصور "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .. اليوم من اوله  # مبروك يا توب انت و ندى و ربنا يباركلك لكم و يرزقكم بالذريه الصالحه # فرحه_التوتى". 

وجرى أمس الاحتفال بعقد قران وزفاف نجم مسرح مصر محمد توب على "ندي مكي" في فيلا أوان بالحزام الأخضر.

وشهد عقد القران الفنان أشرف عبد الباقي، وكان ضمن الحضور نجوم مسرح مصر ومنهم مصطفي خاطر، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن ، ووائل عوني، ومصطفى بسيط، وسارة درزاوي، ويزو وزوجها الفنان شريف حسني وسليمان عيد، احمد فهيم، حامد شراب، محمد انور، إبرام سمير، صميده، سامح حسين والشيف علاء الشربيني.

يذكر أن آخر أعمال محمد توب هي مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن شارك الفنان مصطفى بسيط فى  مسلسل "لمعي القط"، من بطولة محمد إمام ومحمد أنور وعمرو مصطفى متولي وتارا عماد ولقاء الخميسي وأحمد فتحي وإدوارد، وتأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث المسلسل حول سائق أتوبيس ( محمد إمام ) فى أحد المدارس الخاصة، وأثناء قيام السائق بإعادة التلاميذ لمنازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، يقوم أحد أولياء الأمور بخطف أتوبيس تلاميذ المدرسة ويطلب فدية كبيرة.

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