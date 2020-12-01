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حوادث

مقابل ركن السيارات .. ضبط 4 أشخاص يفرضون إتاوات على المواطنين بمصر الجديدة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:33 م
سايس
سايس
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما نشر على "فيس بوك" من تضرر أهالى منطقة نادى النصر الرياضى بدائرة قسم النزهة بالقاهرة من بعض الأشخاص "منادى سيارات" لقيامهم بفرض الإتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم.


بالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم المذكور، وبحوزتهم (مبلغ مالى)، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وعلى جانب اخر واصلت أجهزة الوزارة جهودها لاتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.


تم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما اضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة .


وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية ) باستهداف (26) مدرسة بإجمالى فحص (550 حالة ) تبين إيجابية ( 9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة .

        
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وكانت الأجهزة الأمنية  كشفت حقيقة ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية اخوته والإنفاق عليهم.


بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته ، وأن والديه منفصلان ولا يزالان على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس في إحدى القضايا، ووالدته متزوجة من آخر) .


واستغل "جدهما لوالدتهما " وصايته على بعض أحفاده "من بينهم الطفل المذكور" وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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