صيدلانية تصاب بفيروس كورونا ٣ مرات خلال ٧ أشهر رغم التزامها.. تفاصيل

تعرضت صيدلانيه من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى الاصابة بفيروس كورونا وذلك لمدة ثلاث مرات خلال سبعة أشهر رغم التزامها بكل الإجراءات الاحترازية وكان آخرهم الشهر الحالي عندما أصيبت بالفيروس .





والذي جاء هذه المرة الثالثه بصورة اشد اضطر الى حجزها بالمستشفى لأكثر من ثلاث اسابيع مع وضعها على جهاز التنفس .





حيث قالت الصيدلانية حنان لطفي ذات ال 35 عاما و التي تعمل بصيدلية شركة الكهرباء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية " انها تعرضت للاصابه بالفيروس ٣ مرات خلال ٧ اشهر رغم انها كانت تقوم بالالتزام بالإجراءات الاحترازيه تماما كما تناولت العلاج المحدد لعلاج الفيروس ولكن ما زال الوقت لم ينته للتخلص منه عقب دخولى فيه من جديد فهو فيروس شديد الخطورة ونشط وأدعو الله ان يمن على بالشفاء وعلى كل مصاب وان يحفظ الله كل شخص منه " .





وأضافت إنها تعرضت للإصابة بهذا الفيروس ٣ مرات خلال ٧ اشهر و تعافت منه فى المره الأولى و للمرة الثانية اما المره الثالثه والتي أصيبت به منذ أكثر من عشرين يوما فلم تشف منه بعد بل تطورت الحالة والأعراض لجلطة في الرئة ومازالت تتعالج منها وتخضع للعلاج، وموجودة على جهاز التنفس .





واستطردت قائلة" أصيبت منذ ٨ شهور بالفيروس لأول مرة ثم اُصيبت مرة ثانية منذ شهرين ، ثم مرة ثالثة منذ شهر وعانيت منه خلال هذه الفتره ومازالت اعالج منه بمستشفى الصدر والتزم بالعلاج وارتداء الكمامه ".





وأضافت قائلة " اعتقدت ان من يصاب بالفيروس لا يعود له مرة أخرى بل يعطيه مناعه تمنعه من الاصابه به من جديد و لكن تأكدت أن الإصابة به لا تعطي مناعة بل اى شخص مصاب به معرض له من جديد"





وناشدت كل شخص ان يرتدى الكمامة ، وحمل زجاجه كحول او غسل الايدى قدر المستطاع بالصابون مشيرة إلى ان الكمامة لابد منها وحماية للشخص وان يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية كاملة متمنية من الله ان يتم ايجاد مصل للعلاج والوقايه من هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا والذى بدأت المرحلة الثانية منذ عدة اسابيع وادت الى وفيات عديدة فى أنحاء العالم مشيرة الى ان التوصل الى مصل قوى يقضى عليه حلم لكل شخص فهو فيروس يتحور بصوره غريبه وقوى ويحتاج الى مصل اقوى للقضاء عليه ".



