بعد سحق الزمالك من كأس مصر.. تعليق طارق العشرى على الوصول لنهائي كأس مصر

علق طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش على نتيجة مباراة اليوم أمام قائلًا "اسعيد بالتأهل للنهائي وهذا يليق بإسم المؤسسة وأهنيء اللاعبين وجهازه الاداري ومباراة اليوم خطوة مهمة للنهائي " مؤكدًا أن فوزه على الزمالك يرفع من طموح فريقه خلال الفترة القادمة".
وأضاف «العشري» في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا" لاعبو طلائع الجيش بذلوا مجهود كبير خلال الاسبوعين الماضيين ولديهم طموح كبير " وتمنى العشري أن يتمكن فريقه من مواصلة نجاحه في نهائي الكأس .
وحول تغير أداء الفريق على أرض الملعب وأتجاهه للهجوم بدلًا من سياسة الدفاع التي إتبعت خلال الفترات السابقة أكد العشري أن تغيير التكتيك في المباراة يعود لكونها بطولة مصغرة واسم النادي لايمثل فرقًا فيها وبالتالي كان علينا أن ندفع لاعبي الفريق للتحلي بالشجاعه .
وكشف أن فريقه إستفاد كثيرًا من مباراة الاهلي مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مشيدًا بأداء الزمالك أمام الاهلي، قائلًا : " الزمالك فريق كبير جدًا وإستفدنا من أدائه أمام الاهلي في رسم التكتيك اليوم في مباراته التي عقدت الليلة أمام طلائع الجيش وإستطاع لاعبو الفريق سد المساحات اثناء المباراة "
وكشف أنه بعد تسجيل الهدف الثالث تأكد من فوز طلائع الجيش علي نادي الزمالك.
وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.
وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك حرس الحدود.
وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم
خط الهجوم : مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف
خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير
خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.
يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.