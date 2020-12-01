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توك شو

بعد سحق الزمالك من كأس مصر.. تعليق طارق العشرى على الوصول لنهائي كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:34 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
علق  طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش على نتيجة مباراة  اليوم أمام قائلًا "اسعيد بالتأهل للنهائي وهذا يليق بإسم المؤسسة وأهنيء اللاعبين  وجهازه الاداري ومباراة اليوم خطوة مهمة للنهائي " مؤكدًا أن فوزه على الزمالك يرفع من طموح فريقه   خلال الفترة القادمة".

 وأضاف «العشري» في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا" لاعبو  طلائع الجيش بذلوا مجهود كبير خلال الاسبوعين الماضيين  ولديهم طموح كبير " وتمنى العشري أن يتمكن فريقه من مواصلة نجاحه في نهائي الكأس .
 

وحول تغير أداء الفريق على أرض الملعب وأتجاهه  للهجوم بدلًا من سياسة الدفاع التي إتبعت  خلال الفترات السابقة  أكد العشري أن تغيير التكتيك في المباراة  يعود لكونها بطولة مصغرة واسم النادي لايمثل فرقًا فيها وبالتالي كان علينا  أن  ندفع لاعبي الفريق للتحلي بالشجاعه .
 

وكشف أن فريقه إستفاد كثيرًا من مباراة الاهلي  مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مشيدًا بأداء الزمالك أمام الاهلي، قائلًا : " الزمالك فريق كبير جدًا وإستفدنا من أدائه أمام الاهلي في رسم التكتيك  اليوم في مباراته  التي  عقدت الليلة   أمام  طلائع الجيش  وإستطاع  لاعبو الفريق سد  المساحات اثناء المباراة  "

وكشف أنه بعد تسجيل الهدف الثالث تأكد من فوز طلائع الجيش علي نادي الزمالك.

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك حرس الحدود.


وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش 

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم 

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد بسام 

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفن  – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير 

خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

يذكر أن الزمالك  صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.
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