الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش فى نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل ، عقب تغلبه على منافسه الزمالك بنتيجة 3-1 ، قبل قليل .

افتتح التسجيل للاتحاد رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل للاهلي افشة فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعدها أضاف للاهلي الهدف الثاني حمدي فتحي فى الدقية 89 من زمن اللقاء.

ملخص المباراة

بدأ اللقاء بانحصار اللعب بين لاعبي الفيرقين فى وسط الملعب إلى ان جاءات الدقيقة 14 من زمن المباراة فى هجمة للأهلي تنتهي بتمريرة من أفشة الى السولية أمام حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية بيسراه تصطدم بمروان محسن ثم يشتتها دفاع الاتحاد .





وفى الدقيقة 22 ، هجمة سريعة للأهلي وبينية من حسين الشحات لمروان محسن لكنه يهدرها بعد أن سددها أقوى من اللازم أعلى القائم لتخرج أعلى مرمى عماد السيد خارج الملعب.





وسجل الهدف رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة من هجمة من لمسة ولعبة تصل عند رزاق سيسيه يسدده بيمينه على يسار محمد الشناوي الى داخل الشباك لينتهى الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف .





الشوط الثاني

دفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني باللاعب طاهر محمد طاهر المنضم حديثًا من المقاولون العرب ليسجل ظهوره الأول مع الفريق أمام الاتحاد.

وسجل أفشة هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما قابل تمريرة علي معلول بتسديدة قوية سكنت شباك عماد السيد حارس مرمى الاتحاد.

وواصل أفشة تسديداته القوية، بعدما أحرز هدف الفوز في لقاء فريقه أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف حمدي فتحي فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عقب تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجهة اليسرى بعد تمريرة ن افشة لحسين الشحات الذي رفع عرضية ليسكنها حمدي براسة فى مرمى عماد السيد حارس الاتحاد .



وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.

وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.





تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري:





حارس المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات





خط الهجوم: مروان محسن ‎





يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من رامي ربيعة - علي لطفي - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - بدر بانون - صلاح محسن - محمود كهربا.



