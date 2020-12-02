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محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل زيارة وزيرة التضامن بالمحافظة.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود محسن
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "فرصة" الذي افتتحته الوزيرة اليوم يوفر لمجتمع الصائدات من أرامل ومطلقات بدلة للنزول إلى الماء، وغزل وشبك للصيد، وصناديق.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحوور أن وزارة التضامن من المقرر أن تمد المحافظة بأنوال للنسيج والسجاد داخل مركز نوه الشهير بالحرف التراثية واليدوية.

وتابع المحافظ  أن أن البرنامج يساهم في تقنين وضعهم وحصر عددهم ومنح أوراق ثبوتية، فضلًا عن توفير معاش "تكافل وكرامة"، مؤكدًا أن مجتمع الصيادين يحتاج التغطية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ورئيس الجمهورية.

وقد التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وأبدت الوزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي ،مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات،حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية" بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الانتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعي أسرتها.

واستمعت نيفين القباج لمطالب الصيادات، والتي تركزت حول توفير زي " بدلة" للصيد، بالإضافة إلي شبكة غزل تساعدهم علي  الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد ،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستسعي لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع علي "تكافل وكرامة" مرة أخري، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم ايقاف برنامج تكافل لهن إلا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد علي مساندة الدولة لهن وعدم تركهن إلا بعد نجاح المشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها ، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل سيدة تنفذ مشروعًا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.
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