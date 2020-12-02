ميدو: هناك مشاكل في أوضة لبس الزمالك وبن شرقي يطلب الرحيل

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أزمات داخل غرفة ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي ساهمت في خسارة الفريق، بنهاية دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي وقبل نهائي بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.





وقال "ميدو" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس": "بعض لاعبي الزمالك تلقوا وعودًا من أمير مرتضي، المشرف السابق على الزمالك، بتعديل عقودهم، لكنهم يثقون الآن بأن اللجنة المُؤقتَّة لن تُعدِل عقودهم".





وأضاف:" بعض اللاعبين الأساسيين بنادي الزمالك مثل شيكابالا وزيزو وأبو جبل قيمة عقودهم "متواضعة" مُقارنة بزملائهم، ووعود تعديل العقود كانت مثل "الحقن المُسكنة" والتي اختفت برحيل المجلس السابق".





وأكمل: "الانقسام الموجود داخل أوضة لبس الزمالك هو أكبر المشاكل التي تُواجه اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك".



