أسوان بلد المشروعات العملاقة.. مصنع كيما 2 باستثمارات 12 مليار جنيه|شاهد

محافظة أسوان عروس الجنوب عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والتى تمتلك سلسلة من المشروعات العملاقة التى ساهمت فى مواصلة إمتلاك هذه المحافظة العريقة لمصدر الخير والنماء على مستوى محافظات الجمهورية.





ويلقي موقع " صدى البلد " الضوء على أحد المشروعات الهامة والحيوية التى تقام على أرض أسوان الطيبة فى القرن الـ 21 وهو مشروع مصنع كيما الجديد الذى تسطر به عاصمة الاقتصاد تاريخ وملحمة كبرى فى الصناعة المصرية والعالمية فى ظل الرعاية غير المسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بجوهرة النيل الساحرة لوضعها على الخريطة الدولية بمشروعات ستبقى خالدة أمد الدهر.





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فهذا الصرح الصناعي العملاق المتمثل فى مصنع كيما يجسد بكل المقاييس ملحمة وطنية تم تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية من خلال مشاركتهم فى إقامة أكبر مجمع للأسمدة (الأمونيا – يوريا) وهو "كيما 2" والذى تجاوزت تكلفته الاستثمارية الـ 12 مليار جنيه، أى ما يوازى 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.





ومن جانبه قال المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن مصنع كيما ينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا، حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والآسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55 % للأسواق المحلية، مما ساهم فى توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.





وأوضح "الحوت" أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا، وتم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضًا الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يوميًا للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنويًا إلى 220 ألف طن، فضلًا عن وجود قسم للمرافق لاستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد.





فيما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد، واطمأن المحافظ على تطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين، مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن الصناعى واشتراطات الأمان وارتداء الخوذة والأحذية الواقية والكمامات وتجنب التجمعات، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر.

كما تفقد اللواء أشرف عطية مكونات مشروع مصنع كيما 2، حيث شدد على أهمية التزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية أثناء الدخول والخروج من وإلى مواقع العمل، واستمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى شرح مفصل أثناء مروره على مختلف أقسام المصنع من المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما.





كما قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال إحدى زيارته لمحافظة أسوان بزيارة ميدانية لمشروع مصنع كيما 2، حيث قام مدبولى بالتقاط الصورة التذكارية الجماعية مع العاملين بمجمع مصانع كيما في أسوان.





وأشاد مدبولى بالجهود المبذولة من العاملين بمصنع كيما 2، كما اطمأن على استعدادات آليات التشغيل فيما يتعلق بالعامل البشرى وتدريبهم على تكنولوجيا المصنع الجديد.





وأوضح مسئولو المصنع الجديد أن المشروع يشتمل على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.





وقد تم التأكيد أن المصنع الجديد يتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية ولن ينتج عنه أى انبعاثات، ويتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى تعمل به.