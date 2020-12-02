شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور

نظّم مركز شباب سلمنت -التابع لمركز بلبيس- بالتعاون مع أكاديمية شامبيون للفنون القتالية، بطولة ودية للكاراتيه على أرض محافظة الشرقية، بقيادة فريق تحكيمي من مديرية الشباب والرياضة برئاسة الحكم الدولي هيثم صبحي حسن، رئيس لجنة حكام منطقة الشرقية للكاراتيه.





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أكد هيثم صبحي، رئيس لجنة حكام منطقة الشرقية للكاراتيه، أن تلك البطولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي وبرعاية وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ومنطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبوالنور، بضرورة الاهتمام بالنشء وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وبث روح المنافسة بين اللاعبين.





وأضاف هيثم صبحي، أنه شارك في البطولة عدد لا بأس به من لاعبي الكاراتيه بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين في تقدّم ويوحي بازدهار اللعبة بمنطقة الشرقية.





من جانبه، قال الكابتن محمد سعيد شهاب، المدير التنفيذي للبطولة، إن الهدف الأساسي من هذه البطولة التنشيطية بين عدد من مراكز ونوادي المحافظة، هو الاحتكاك بلاعبين أجانب للرقي بمستوى اللاعبين وتحفيزهم، ناهيك عن غرس الثقة بالنفس داخل اللاعبين الجُدد.





وأضاف "سعيد" أننا اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من قياس لدرجة الحرارة لكل المشاركين والتنبيه على ارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى توافر طاقم طبي مُرافق للبطولة.





وكانت قد بدأت البطولة الودية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه بدء المنافسة بين اللاعبين في الكاتا ثم الكوميتيه وفي النهاية تم الإعلان عن الفائزين بمراكزهم وأعمارهم السنية وتسليم الميداليات والجوائز وشهادات التقدير.





يُذكر أن فريق الشرقية للكاراتيه قد حقق مؤخرًا الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للقطاعات والذى مثّله اللاعب عمار ياسر ليصعد إلى نهائيات بطولة الجمهورية والتى تقام فى القاهرة، وتكوّن الجهاز الفني لقطاع الكاراتيه من عنتر حمودة، مديرًا فنيًا، ومحمد محسن الحق العلوي، مدربًا عامًا، ورامي محمد عوض مدربًا، وكبير مدربين الشرقية ممدوح عومير، وعصام عثمان، المدرب العام.