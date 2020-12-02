ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:05 ص
شباب «سلمنت» ينظمون
شباب «سلمنت» ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية
Advertisements
أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي

نظّم مركز شباب سلمنت -التابع لمركز بلبيس- بالتعاون مع أكاديمية شامبيون للفنون القتالية، بطولة ودية للكاراتيه على أرض محافظة الشرقية، بقيادة فريق تحكيمي من مديرية الشباب والرياضة برئاسة الحكم الدولي هيثم صبحي حسن، رئيس لجنة حكام منطقة الشرقية للكاراتيه.


اقرأ أيضاً:

منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور


أكد هيثم صبحي، رئيس لجنة حكام منطقة الشرقية للكاراتيه، أن تلك البطولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي وبرعاية وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ومنطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبوالنور، بضرورة الاهتمام بالنشء وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وبث روح المنافسة بين اللاعبين.


وأضاف هيثم صبحي، أنه شارك في البطولة عدد لا بأس به من لاعبي الكاراتيه بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين في تقدّم ويوحي بازدهار اللعبة بمنطقة الشرقية.


من جانبه، قال الكابتن محمد سعيد شهاب، المدير التنفيذي للبطولة، إن الهدف الأساسي من هذه البطولة التنشيطية بين عدد من مراكز ونوادي المحافظة، هو الاحتكاك بلاعبين أجانب للرقي بمستوى اللاعبين وتحفيزهم، ناهيك عن غرس الثقة بالنفس داخل اللاعبين الجُدد.


 وأضاف "سعيد" أننا اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من قياس لدرجة الحرارة لكل المشاركين والتنبيه على ارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى توافر طاقم طبي مُرافق للبطولة.


وكانت قد بدأت البطولة الودية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه بدء المنافسة بين اللاعبين في الكاتا ثم الكوميتيه وفي النهاية تم الإعلان عن الفائزين بمراكزهم وأعمارهم السنية وتسليم الميداليات والجوائز وشهادات التقدير.


يُذكر أن فريق الشرقية للكاراتيه قد حقق مؤخرًا الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للقطاعات والذى مثّله اللاعب عمار ياسر ليصعد إلى نهائيات بطولة الجمهورية والتى تقام فى القاهرة، وتكوّن الجهاز الفني لقطاع الكاراتيه من عنتر حمودة، مديرًا فنيًا، ومحمد محسن الحق العلوي، مدربًا عامًا، ورامي محمد عوض مدربًا، وكبير مدربين الشرقية ممدوح عومير، وعصام عثمان، المدرب العام.

شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
شباب «سلمنت» بمركز بلبيس ينظمون بطولة ودية للكاراتيه على أرض الشرقية.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور

إقامة بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي تحت شعار «صحتك في الرياضة»

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. بيكا يكشف دخله بالدولار.. نبيل الحلفاوى يعلق على خسارة الزمالك

صلاح عبد الله يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري

عمرو جمال: صالح جمعة إضافة للطلائع.. ودخلنا التاريخ بهزيمة الزمالك في الكأس.. فيديو

أم ضابط بحري تبكي على الهواء بعد اختطاف ابنها من على سفينة في نيجيريا

حادث دهس في ألمانيا.. سقوط 5 ضحايا وإصابة 15 آخرين

الرشوة مقابل العفو الرئاسي.. فضيحة تهز البيت الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

اكسسوارات داخلية تمنح سيارتك مظهرًا أنيقًا.. صور

يثير الحيرة والاستغراب.. هيكل معدني يختفي من أمريكا ويظهر في رومانيا | فيديو