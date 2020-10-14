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رياضة

منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
منطقة الشرقية للكاراتيه
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة
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محمد الطحاوي ـ أحمد النشوقي
أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تم عقد عدة اختبارات ودورات تدريبية للناشئين لتعليمهم فنون اللعبة القتالية وكيفية الاستفادة منها؛ في إطار حرص المديرية ووزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالنشء وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة لعبة الكاراتيه.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن عدة اختبارات عقدت مؤخرًا؛ لترقي الأحزمة بالمحافظة، كان آخرها بمركز شباب التلين، بمركز منيا القمح، ضمن فعاليات الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي، ومنطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد سعيد أبوالنور، وبحضور عدد كبير من اللاعبين والناشئين ومدربي اللعبة.

ومن جهته أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة؛ لما تقدمه من ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور
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