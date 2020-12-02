إسرائيل تعلن افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الشتات الإسرائيلية إعلانها أنه سيجري افتتاح أول مدرسة يهودية في إمارة دبي العام المقبل.





وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز وضع الجالية اليهودية في الإمارات وذلك في أعقاب الاتفاق الأخير لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والإمارات.





وأوضحت وزارة الشتات أن الطلاب في المدرسة الجديدة سيدرسون جميع المواد التعليمية.





ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإنه من المتوقع أن يلتحق 200 تلميذ بالمدرسة في ظل توقعات بتزايد أعداد الجالية اليهودية.





وسيتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال المنظمة المتحدة، التي تعمل نيابة عن وزارة الشتات لنشر التعليم اليهودي في جميع أنحاء العالم.





وتشير إحصاءات وزارة الشتات الإسرائيلية إلى أن عدد الجالية اليهودية في الإمارات يبلغ نحو 1000 شخص ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات المقبلة في أعقاب إبرام هذه الاتفاقيات.





وفي يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم افتتاح مدرسة تلمودية تعمل بشكل يومي لتدريس تعاليم التوراة لنحو 40 طالبا.





وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بقائد الرحلة التجارية الأولى التي هبطت اليوم في مطار دبي.





ونشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" وهو يتحدث مع قائد الرحلة التجارية الإسرائيلية إلى دبي.





وقال نتنياهو "اتصلت بربان الرحلة التجارية الإسرائيلية الأولى التي هبطت اليوم في مطار دبي وهنأته وقلت له: هذا اليوم هو يوم تاريخي.. لقد قرّبتم السلام ونرى ثماره. أصفق بيديّ بمناسبة هبوطكم في دبي بفضل معاهدة السلام الرائعة التي أبرمتها والتي سنشهد مزيدًا من قبيلها إن شاء الله".





وأعرب نتنياهو عن تمنياته للشيخ محمد بن زايد ومواطني دولة الإمارات عيدًا وطنيًا سعيدًا، مضيفًا: "ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا".





أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.





وفي سياق متصل استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل في مطار بن جوريون الدولي.





وقال نتنياهو "نحن نسير هذه الرحلات بين الإمارات وإسرائيل بدون تأشيرات.





وتابع نتنياهو "نحن الآن في مرحلة صناعة التاريخ".





وأطلقت شركة فلاي دبي للطيران اليوم أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب.





وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020.





وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن جوريون (TLV).





ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عددًا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.





ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام أطلق عليها اسم "اتفاق إبراهيم" في 13 أغسطس الماضي.





وأبرز ما جاء في الاتفاق، هو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة تشمل إنشاء سفارات وقنصليات وتبادل سفراء مقيمين في كل دولة.





وينص الاتفاق على الاعتراف بحق كل دولة في السلام والسيادة والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار ودعم جهود حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتجنب التهديد باستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات.