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أخبار البلد

بريطانيا: البدء في استخدام لقاح "فايزر/بايونتك" من الأسبوع المقبل بعد الموافقة عليه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
فايزر
فايزر
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أ ش أ
أكدت الحكومة البريطانية أنه تم الموافقة على اللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة بايونتك الألمانية من قبل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية من أجل استخدامه في المملكة المتحدة.
وقال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" -في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- إنه سيتم البدء في برنامج تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح فعال وآمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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