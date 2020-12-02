الحكومة الإيرانية تعلن التعرف على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من التعرف على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.





ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، أن "وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة".





ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن ربيعي قوله إن "التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".





وجدير بالذكر أن مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية رئيس منظمة الأبحاث بوزارة الدفاع العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة تعرض يوم الجمعة الماضية لهجوم ارهابي في بلدة آبسرد في منطقة دماوند التابعة لطهران ما أدى إلى اصابته ومن ثم نقل إلى المستشفى للمعالجة الا انه توفى نظرا لجراحه البالغة.





وبدوره، توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، وأمر "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".



