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محمد معيط : العملة المصرية متماسكة.. وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير .. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:08 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد في أنحاء العالم ، وكانت بمثابة صدمة على مصر ، ولكن تم التعامل معها ، ورفع الاقتصاد مرة أُخرى .


وأضاف " معيط " خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم ، أن جائحة كورونا دليل على قدرة الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات دون السقوط ، معقبًا : " يمتص الصدمة ويتعافى منها ويكمل " ، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا .


وأكد وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع يستطيع من خلاله تحمل الصدمات دون السقوط ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول أصبح الناتج المحلي لها  "– 12 " ، أي أنه انكمش ، وذلك على عكس الاقتصاد المصري الذي حدث له نمو  حتى توصل إلى 3.6 .


وتابع "معيط "، أن هناك بعض الدول كانت تعاني من العجز في الاقتصاد قبل جائحة كورونا ، بنسبة 5% ، ولكن بعض جائحة كورونا توصل العجز إلى 12% ، ولكن الاقتصاد المصري عمل على استمرار الخفض في العجز.


وأوضح ، أن العُملات تدهورت في بعض الدول إلى 40% بعد جائحة كورونا  ، ولكن العملة المصرية كانت متماسكة ، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري أصبح في حالة صحية ، معقبًا : " العملة المصرية متماسكة وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير" .


وأشار، إلي نشرة وضع الاقتصاد العالمي ، لصندوق النقد الدولي ، حيث أعلن فيها عن إنفاق الدولة المصرية أثناء جائحة كورونا ، والعائد من هذا الإنفاق ، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من أهم أفضل دول العالم ، بسبب استمرار النمو الاقتصادي ، وأن معدلات البطالة طبيعية.


وأكد ، أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد فى أنحاء العالم كله، وتم العمل على استمرار خفض الدين العام، مؤكدًا أن الاتجاه الاقتصادي كان يسير فى تحسن على مستوى النمو كنا مستهدفين أن نحقق معدل نمو يتخطى الـ6%.

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