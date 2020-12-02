محمد معيط : العملة المصرية متماسكة.. وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد في أنحاء العالم ، وكانت بمثابة صدمة على مصر ، ولكن تم التعامل معها ، ورفع الاقتصاد مرة أُخرى .





وأضاف " معيط " خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم ، أن جائحة كورونا دليل على قدرة الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات دون السقوط ، معقبًا : " يمتص الصدمة ويتعافى منها ويكمل " ، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا .





وأكد وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع يستطيع من خلاله تحمل الصدمات دون السقوط ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول أصبح الناتج المحلي لها "– 12 " ، أي أنه انكمش ، وذلك على عكس الاقتصاد المصري الذي حدث له نمو حتى توصل إلى 3.6 .





وتابع "معيط "، أن هناك بعض الدول كانت تعاني من العجز في الاقتصاد قبل جائحة كورونا ، بنسبة 5% ، ولكن بعض جائحة كورونا توصل العجز إلى 12% ، ولكن الاقتصاد المصري عمل على استمرار الخفض في العجز.





وأوضح ، أن العُملات تدهورت في بعض الدول إلى 40% بعد جائحة كورونا ، ولكن العملة المصرية كانت متماسكة ، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري أصبح في حالة صحية ، معقبًا : " العملة المصرية متماسكة وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير" .





وأشار، إلي نشرة وضع الاقتصاد العالمي ، لصندوق النقد الدولي ، حيث أعلن فيها عن إنفاق الدولة المصرية أثناء جائحة كورونا ، والعائد من هذا الإنفاق ، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من أهم أفضل دول العالم ، بسبب استمرار النمو الاقتصادي ، وأن معدلات البطالة طبيعية.



