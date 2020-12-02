بعد تكليفات "عبدالغفار" بالاستعداد للموجة الثانية.. التعليم العالي تحدد مواصفات منطقة العزل داخل المستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن منطقة العزل داخل مستشفيات العزل الجامعية، يجب أن تشمل 10 أسرة رعاية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعي و 40 سريرا في غرف منفردة او مزدوجة، كما يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي أثناء نقل المرضي وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل أو أي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرر خارج منطقة العزل بالمنشأة.









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وأضاف عبد الغفار أنه سيكون هناك لجنة طبية مكونة من اطباء بعدة تخصصات وهي "الباطنة ، الصدرية ، الرعاية المركزية ، التخدير، الاشعة، التحاليل الطبية ، علاج طبيعي ، النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية".









وأشار إلى أهمية تحول مفهوم مستشفيات العزل إلى أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر و ذلك يخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها كما يمكًن مستشفيات العزل الحالية من استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية و الجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.









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وأكد على تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي تخصص للمرضي المصابين بكوفيد 19 مع الالتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء. كما سيتم تخصص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس كوفيد 19، و المرضي الذين يعانون من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19 ، بالإضافة إلى التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحالات) .









كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر توجيهات عاجلة لـ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، توصي بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا.



