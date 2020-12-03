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أخبار البلد

بعد فضح أكاذيب الجزيرة.. #الجزيره_ماتت يستمر في تصدر تويتر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استمر هاشتاج #الجزيره_ماتت في تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد كشف اكاذيبها من قبل الإعلامي أحمد موسى مساء أمس.

وكان قد كشف الإعلامى أحمد موسي في برنامجه "علي مسؤوليتي" أكاذيب قناة الجزيرة عبر وسائل الإعلام، وتواصل أحمد موسى مع زوجة نجل القيادي الإخوانى يوسف القرضاوي التي أكدت حقائق تزورها الجزيرة. 


وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتي: 

ربنا يولع فيها زي ما سببت دمار للشعوب العربيه

عقبال كناريا وبهلول واللي في اسطنبول

عقبال الاخوان

اضرب ياأستاذ احمد ولا تبالي

قناة خبيثة ومضللة للمنطقة الهدف زعزعة الأمن العربي

لعنة الله على الجزيره القطريه وأعوانهم ومؤيديهم وكل خائن لبلده..تحيا مصر والدول العربيه الشقيقه

ولا عزاء للخرفان وحزبى الله ونعم الوكيل فى كل من يقتل ويخرب  ويهدم والله واكبر

محدش يجلكوا في حاجه وحشه

والجزيرة ماتت الجزيره ماتت الجزيرة ماتت الجزيرة ماتت

الكدب والكذب الأخر.....قناه تتمتع بشفافية الفتنه تحترم كل خاين وعميل

كلاب فلوس قطر يا خونه

الجزيرة جالها كورونا واصبحت جوة قطر مدفونة فـ 60 داهية ياملعونة

مصدر كل الموبقات ..وتدعم كل الحثالة مثل الاخوان

قناة الفبركه قناة الخونه

يذكر أن الإعلامي أحمد موسى، عرض مقطع فيديو لـ "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي.  

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زوجة ابن القرضاوى قامت برفع قضية ضد زوجها، موضحًا أنها تريد العودة لمصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي يوسف القرضاوي دعم عمليات إرهابية، وقام بالسفر للخارج، وزوجة نجله تستغيث، وطالبها موسى بالذهاب لـ القائم بأعمال القنصلية المصرية، قائلا: الدبلوماسية المصرية فى تركيا هى الأمان لك.

وفجَّرت "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي، مفاجأة، عن فضائح زوجها وعلاقاته الجنسية المُحرّمة في تركيا والدوحة.

وقالت "مروة"، التي تقيم في تركيا وادعت أنها زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن حياتها "مهددة" ومستقبل بناتها في خطر، مضيفة أنها حال تعرضها لأي سوء سيكون السبب زوجها.
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