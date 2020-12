أمريكا.. تحركات في مجلس الشيوخ لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم إينهوف، اليوم الخميس، أنه انضم إلى أعضاء آخرين بالمجلس في إعادة تقديم مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وكتب إينهوف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "الجماعة ومنذ تأسيسها في مصر تسعى والمرتبطين بها للدعوة والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والفرق الأخرى من المسلمين".

وأضاف "الجماعة تدعم الإرهابيين المتشددين المدرجين على قوائم الإرهاب العالمية، وفخورون بإعادة تقديم مشروع القانون ومستمرون في دعم جهود مكافحة الإرهاب وإدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومحاسبتها على الشر الذي ترتكبه".

من جانب آخر، قال السيناتور تيد كروز، في تغريدة عبر"تويتر"، إن زملاءه إينهوف، وبات روبرتس، ورون جونسونن قدموا مشروع القانون للمضي قدما في معركة الولايات المتحدة مع التطرف.

وحمّل كروز تنظيم الإخوان مسئولية تمويل الإرهاب الإسلامي المتشدد والترويج له مثمنًا في ذات الوقت خطوة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب التي سمت هذا الإرهاب باسمه وتحارب انتشاره بوصفه تهديد محتمل.

وأكد السيناتور الأمريكي أن العديد من حلفاء واشنطن في العالم العربي خلصوا منذ فترة طويلة إلى أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط كاشفا عن عزمه وزملائه على مواصلة العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب.

جدير بالذكر أن كروز يعتبر أحد أبرز الداعمين لإدراج جماعة الإخوان المسلمين مع منظمات أخرى تروج للإرهاب في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للقانون الأمريكي.

حيث قدم كشروع قانون بالخصوص لأول مرة في العام 2015 وأعاد تقديمه للمرة الثانية في العام 2017 ليعاود الكرة في العام 2020 ويعيد تقديمه مرة أخرى لمجلس الشيوخ الأمريكي.

والعام الماضي، قال السين اتور ستيف كينج، خلال عقد الكونجرس جلسة لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، إنه يثق في قرار مصر ورئيسها عبد القتاح السيسي في تصنيف جماعة الإخوان كإرهابية، مؤكدًا ضرورة أن تحذو الولايات المتحدة حذو مصر في تلك الخطوة المهمة.

I'm proud that under the @realDonaldTrump admin we continue to combat radical terrorism & I’m glad to join my colleagues in reintroducing this legislation. We must continue to hold Foreign Terrorist Organizations accountable for the evil they perpetrate. https://t.co/m8RNiQcl7g