شاهد.. محمد أنور معلقا على تكريم وحيد حامد: يا بخت كل اللي مثل كلامك

نشر الفنان محمد انور ، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ويظهر في الصورة الكاتب الكبير وحيد حامد أثناء تكريمه من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.





وعلق محمد أنور على الصورة، قائلًا "الأستاذ وحيد حامد يابخت كل اللي مثل كلامك".









دخلت الفنان أمينة خليل، في نوبة بكاء، بعد أن ظهرت عليها التأثر الشديد، أثناء ظهور السيناريست وحيدة حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.





فيما صفق العشرات من نجوم الفن المصري، وفي مقدمتهم الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، وأحمد صلاح حسني، والمطرب تامر حسني، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وكرم مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست الكبير وحيد حامد.





وقال وحيد حامد: "عاوز أقول الحمد لله مرارا وتكرارا وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللي أنا حبتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".





وأضاف وحيد حامد في كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي "أعتقد أنكم ممكن تفتكروا لي أفلام اسعدتكم واشكر كل من تعلمت منهم أو علموني".





وتابع وحيد حامد "كان من الصعب إن أقف في مكاني هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما"، مضيفا "أشكر فرسان وقفوا بجواري في مشواري وهم أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد".





وأكمل وحيد حامد "أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار، واتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة ".





ومن جانبه قال المخرج شريف عرفة:" كلامي لا يكفي موهبة وتفكير وحيد حامد وأعمال وحيد حامد على مدار 50 عام محفورة في ذكرياتنا وتعيش مع أولادنا وأحفادنا".





وتأثر كافة ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء كلمة وحيد حامد وبكى بعضهم.





وتوافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتي ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.