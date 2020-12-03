ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملكة الجاذبية.. سلمى أبو ضيف تتألق بملابس رياضية من الجيم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة الجميلة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت من داخل منزلها بإطلالة ناعمة بملابس رياضية من داخل إحدى صالات الجيم.
 
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

جميلة جدا
احلي واحدة
ملكة الجاذبية 

والمعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

 وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

بالاضافة الى أنها عملت كمذيعة بالراديو في بدايتها، فقد تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعملت أيضا عارضة أزياء، ويعد أول أعمالها الفنية مسلسل حلوة الدنيا مع الفنانة الجميلة هند صابر وظافر العابدين وحنان مطاوع ورجاء الجداوي.

يذكر أن سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".

وتألقت بإطلالات جميلة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، ودائمًا ما تشارك سلمى أبو ضيف صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمختلف الإطلالات الساحرة والأنيقة.

وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "الا أنا" الذي يعرض على قناة دي إم سي.  سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أجمل إطلالات سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة|شاهد

بفستان أبيض .. سلمي ابو ضيف في أحدث جلسة تصوير

بمكياج لافت ..سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

سلمى أبو ضيف تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

شاهد.. سلمى أبو ضيف بفستان أزرق في إطلالة جذابة

بالأحمر الجذاب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

قمة خليجية في السعودية بحضور تميم قريبا

شروط ترقية الموظفين فى الدولة بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

أول رد عملي من إيران على اغتيال العالم النووي فخري زادة

تداول وفاة يوسف القرضاوي بعد فضيحة زوجة نجله.. وعلماء المسلمين يرد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل آل سعود

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح فئة جديدة هايبرد من lexus ux 250h.. صور

الشهير بزتونة .. الزمالك يعلن ضم أمير عادل في ثاني صفقات الموسم الجديد..صور

سعر ومواصفات اودي audi r8 panther black .. صور