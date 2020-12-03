لمبة أعطال السيارة.. طرق فعالة لمسح الأعطال العالقة في ذاكرة الكمبيوتر

وتعطل هذا الجزء الهام يؤدي إلى حدوث الكثير من الأعطال بالسيارة، ويجب على قائد السيارة معرفة كيفية التعامل معه وكيفية مسح الأعطال العالقة في ذاكرة كمبيوتر السيارة . أغلب السيارات الحديثة تعتمد في تشغيلها على كمبيوتر صغير ووحدة كنترول داخلية لينظم عمل الوظائف الحيوية داخلها وينظم عملية التشغيل،مسح الأعطال العالقة في ذاكرة كمبيوتر السيارة













كيف تطفئ لمبة التشيك

وفي هذا السياق، نعرض عليكم طريقة فعالة لمسح الأعطال العالقة في ذاكرة كمبيوتر السيارة وتفريغ الأسلاك والأجهزة الإلكترونية من الشحنات السالبة ومسح الأخطاء العالقة في ذاكرة الكمبيوتر.











أضرار ترك لمبة اعطال السيارة مضاءة طول الوقت:



1- صعوبة تشغيل السيارة





2-مشاكل في تشغيل مراوح التبريد





3-خلل مضخة الوقود بالسيارة





4-خلل في نظام عادم السيارة









إطفاء لمبة check engine

خطوات لمسح الأعطال العالقة في ذاكرة كمبيوتر السيارة :





1- قم بوضع السويتش على الوضع Off





2- قم بفصل السلك السالب للسيارة من إصبع البطارية السالب





3- قم بفصل السلك الموجب للسيارة من إصبع البطارية الموجب و من الأفضل إزالة البطارية





4- وصل السلك السالب مع السلك الموجب بشكل محكم، واحرص على أن يكونا بعيدين عن البطارية





5- افتح السويتش ثم أطفئه 3 مرات وبالطبع والسيارة بدون كهرباء وبين كل فتح وإغلاق للسويتش مدة 10 ثوانٍ





6- ضع السويتش من جديد على الوضع Off





7- ضع البطارية مرة أخرى





8- أعد ربط السلكين مع البطارية السلك السالب في الإصبع السالب والسلك الموجب في الإصبع الموجب للبطارية





9- افتح وأطفئ السويتش 3 مرات





10- قم بتشغيل المحرك









حل مشكلة لمبة المحرك

هذه الخطوات تساعد على إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة والتخلص من الأعطال الوهمية المسجلة على ذاكرة الكمبيوتر العشوائية، مما يجعل الأنظمة تعمل بكفاءة دون تأثير برمجي أو خلل يؤثر على الأداء.