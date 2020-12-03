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محافظات

أطفالهما نجوا بأعجوبة.. شاهد.. جثتا زوجين تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:44 م
ضحايا عقار محرم بك
ضحايا عقار محرم بك
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حصل موقع "صدى البلد" على صورة زوجين من أنقاض عقار محرم بك المنهار.


وتجمع الصورة بين أحمد مجدى وزوجته هايدى محمد عليوة، وتم إنقاذ أطفالهم الصغار أثناء لعبهم أمام المنزل بعد انتهاء الدرس الخاص بالأطفال وإنقاذهم في آخر لحظة.


وقال الجيران إن من ضمن الضحايا بسنت محمد، وهى عروسة حديثة الزواج وفى شهور حملها الأولى، وكانت متواجدة لزيارة والدتها ووالدها محمود عبد العزيز وهم سمية محمد.



وقد استغاث أهالي سكان العقار المجاور لعقار محرم بك المنهار من عدم وجود مأوى لهم منذ أمس، وأكدوا أن الحي لم يتواصل معهم حتى الآن.


وناشد الأهالي، وعددهم أربعة أسر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ الإسكندرية التدخل لإنقاذهم وذويهم، حيث تم إخلاء العقار منذ الأمس، وتم فصل الكهرباء والمياه عن الأهالي ولم يسمح لهم بصعود العقار خوفا على حياتهم.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ٦ جثث من أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك.


 وفقد أحد رجال الحماية وعيه من جراء عمليات البحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.


 ​وقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بلاغًا عن إنهيار  العقار رقم ١٦ شارع الفردوس، مكون من أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا، بمحرم بك بنطاق حي وسط.


وعلى الفور حشد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قوات الحماية المدنية وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف على مستجدات الوضع على أرض الواقع.


وانتقل الشريف إلى موقع العقار المنهار فى شارع الفردوس بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من دور أرضي وثلاثة أدوار وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، وذلك فى حضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس الحي.


وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود الأسرتين بالعقار.


وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.
أطفالهما نجوا بأعجوبة.. شاهد.. جثتا زوجين تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
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