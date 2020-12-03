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محافظات

لترشيد مياه الشرب.. ندوات توعية 3500 طالب بملوى جنوب المنيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:43 م
.ندوات توعية لـ٣٥٠٠
.ندوات توعية لـ٣٥٠٠ طالب بملوى جنوب المنيا
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ايمن رياض
قامت إدارة التوعية العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا بتنظيم عدة ندوات للتوعية المائية بمركز ملوي بمدارس الرسمية للغات وملحقة المعلمين ومدرسة إيهاب زيدان والأزهار لعدد ٣٥٠٠ طالب وطالبة .

صرح بذلك المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة الشركة  والعضو المنتدب وقال أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم توزيع  كتب تلوين  ضمن حملات  التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على  التوعية المائية  وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحي وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف . 

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وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات المؤثرة داخل المجتمع المنياوى.

وأوضح الشهاوى أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا تم فيه مناقشة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخاصة بسرعة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتسهيلات المقدمة للجمعيات الخيرية  التى تعمل فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات.

وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش تدعيم كافة القطاعات المختلفة بالشركة بكوادر شبابية لتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المهام والمسئوليات.

وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى جاهدة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للوصول إلى رضا المواطن المنيا.

وفي  إطار المسئولية المجتمعية للشركة فإن ادارة التوعية بالشركة شاركت فى احتفالية المحافظة بعيد الطفولة والتى تم تنظيمها بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ولفيف من القيادات بالمحافظة.

وأضاف الشهاوى أن  فريق التوعية توجه للاحتفالية ومعه سيارة التوعية التى يتم استخدامها فى المدارس والميادين للتوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى كما تم توزيع كتب للتوعية وبوسترات خاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى التعاون مع كافة الجهات داخل أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى.

يذكر أن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات للتوعية المائية بمدرسة عجوة الابتدائية بأبوقرقاص والتى يبلغ عدد طلابها ١٢٥٠ طالبا وتم توزيع  كتب تلوين ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على  التوعية المائية  و جائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحى بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كما تم تنظيم عروض فنية.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.
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